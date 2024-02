Roma, record storico per i giallorossi: 30 gol siglati all’Olimpico

Il fattore Olimpico non è più un segreto, sia per la Roma che per le avversarie, che inevitabilmente si preoccupano dell’entusiasmo dei tifosi e del tutto esaurito. Basti pensare che un anno fa, i giallorossi sono arrivati in finale di Europa League grazie ai risultati positivi in casa. Adesso, anche in Campionato, le cose non vanno diversamente.

Roma, De rossi punta ad un posto in Champions

La Roma, infatti, ha segnato 30 gol in casa, un vero record considerando che nessuna squadra di Serie A ha segnato di più: solo Inter e Atalanta hanno segnato lo stesso numero di gol in casa. Intanto lo stadio si prepara per la partita di stasera, con sessantamila tifosi pronti a sostenere la squadra in cerca di un posto in Champions League per il prossimo anno.