Roma, Retegui scavalca Omorodion. È lui il preferito per l’attacco

Trovare un sostituto degno di prendere il posto di Lukaku sarà francamente difficile per la Roma, che dopo un anno dovranno fare a meno del gigante belga, che tornerà al Chelsea dopo il prestito nella Capitale per cercare nuovamente fortuna lontano da Londra.

Roma, è sfida alla Fiorentina per Retegui

Ghisolfi ci ha provato per vari giocatori negli ultimi giorni, ma le ambizioni dell’ex DS del Nizza si sono sempre rivelate troppo alte ed economicamente insostenibili, come Omorodion, per cui l’Atletico ha già rifiutato un offerta da 50 milioni dei Blues, non ritenuti sufficienti per l’attaccante spagnolo che per i Madrileni ha un valore nettamente superiore, 80 milioni.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, De Rossi avrebbe indicato alla società un nuovo attaccante, che necessiterebbe di un investimento di gran lunga inferiore all’ex Alaves, e si tratterebbe del genoano Retegui, già corteggiato dalla Fiorentina. Sebbene i viola siano in vantaggio sui giallorossi, avere il posto da titolare nella Roma fa sicuramente gola all’oriundo, che potrebbe facilmente preferire il club di De Rossi ai toscani. La richiesta del Genoa è di circa 20 milioni.