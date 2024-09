Roma, retroscena De Rossi: la squadra rimane dalla sua parte

La vicenda dell’esonero di De Rossi si arricchisce sempre di più di clamorosi retroscena. Secondo il “Corriere dello Sport”, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini hanno cercato un compromesso con Lina Souloukou, che includeva il ripristino della panchina di DDR.

Roma, i giallorossi rivogliono De Rossi

Tutto ciò avviene immediatamente dopo la decisione della società di esonerare De Rossi. L’idea dell’esonero, però, non è nata da un giorno all’altro: nei giorni precedenti, i giocatori hanno avuto colloqui per chiarire il loro rapporto con l’ormai ex allenatore. A quanto pare nessuno avrebbe dato un giudizio negativo sul tecnico e questo lascia intendere che la squadra potrebbe essere ancora saldamente nelle mani di De Rossi.