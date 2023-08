Roma, Rui Patricio: “Permanenza? Non mi metto a pensare alle prossime stagioni”

Rui Patricio pronto per la nuova stagione

Rui Patricio, portiere della Roma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui VoceGiallorossa.it, al termine della partita vinta per 4-2 contro il Farense.

Roma, le parole dell’estremo difensore

“Sta funzionando tutto perché stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sono stati allenamenti molto intensi. Adesso si tratta di continuare a lavorare per affinare i dettagli in vista dell’inizio”.

È il terzo anno di Mourinho: cosa ci si deve aspettare dalla Roma?

“Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso. È vero, è il terzo anno del mister ed è anche il mio terzo anno. Tutti dobbiamo avere in testa l’idea di migliorarci sempre e avere ambizione perché questo conta, avere questa mentalità e l’obiettivo di vincere i trofei”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Il mio obiettivo è quello di non pensare a lungo termine, ma di lavorare bene e non di guardare lontano”.

La sua permanenza a Roma dopo la prossima stagione è da escludere?

“Sta per iniziare una nuova stagione, non mi metto a pensare alle prossime stagioni. Sono concentrato sulla stagione che sta per iniziare”.