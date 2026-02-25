La Roma ha tutta la concentrazione sulla prossima sfida di campionato, quella contro la Juventus. I giallorossi, con un’infermeria semipiena, cercano di stringere i denti in vista del big match contro la Vecchia Signora, tra questi Soulé.

Roma, verso la Juve: Soulé prova a stringere i denti. Le ultime dall’infermeria

Dall’infermeria di Trigoria iniziano ad arrivare segnali incoraggianti. Gasperini può sorridere con El Shaarawy che è tornato in gruppo dopo oltre un mese, mentre Soulé, alle prese con pubalgia, dovrebbe stringere i denti per essere disponibile domenica contro i bianconeri. Un ritorno fondamentale per aumentare le chance intorno a Malen in zona offensiva. Non ci sono certezze per gli altri giocatori. Al momento restano da valutare, giorno per giorno, le condizioni di Dybala, che migliora ma non è ancora pronto a scendere in campo, e di Hermoso, fermato da un risentimento all’ileopsoas da una settimana.

Intanto la Roma ha svolto un’amichevole a Trigoria contro il Montespaccato per aumentare i minuti nelle gambe, per provare qualche schema, ma soprattutto per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida di domenica. I giallorossi si sono imposti 4‑0 con reti di El Aynaoui, Venturino, Tsimikas e Arduini.