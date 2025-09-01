Roma, sfuma definitivamente l’obiettivo in attacco | Firmerà con il Rennes

Roma, il Rennes anticipa i giallorossi e chiude per Breel Embolo

Il futuro di Dovbyk in maglia giallorossa resta appesa a un filo. Dopo un’annata sotto le aspettative, nonostante i 18 gol segnati, l’avventura dell’attaccante ucraino con la Roma potrebbe terminare prematuramente.

Gasperini ha deciso di non puntare sull’ex Girona per la stagione in corso, preferendogli il neo-arrivato Evan Ferguson che, sebbene non sia ancora riuscito a trovare il primo sigillo in Serie A, è partito titolare nelle prime due giornate convincendo il popolo giallorosso.

Per Dovbyk si è mosso il Milan, che ha offerto alla Roma uno scambio di prestiti con Gimenez, ipotesi che non è ancora decollata e che sta trovando degli intoppi nella trattativa. Preventivamente, Massara aveva messo nel mirino Breel Embolo che, in caso di addio di Dovbyk, sarebbe stato il prescelto per prendere le redini dell’ucraino. L’idea è però tramontata, con il francese ormai destinato a vestire la maglia del Rennes, che ha anticipato i giallorossi, assicurandosi il cartellino dell’attaccante del Monaco.