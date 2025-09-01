Roma, sfuma l’obiettivo Tyrique George | I dettagli

Roma, trattativa spenta con il Chelsea per Tyrique George

La Roma ha guardato con interesse a Tyrique George del Chelsea, giovane talento che i giallorossi avrebbero voluto portare nella Capitale per completare il reparto offensivo. I londinesi, però, hanno fissato paletti durissimi: una richiesta da 30 milioni di euro più una corposa percentuale sulla futura rivendita, cifra che la società capitolina ha ritenuto fuori portata.

I contatti tra le parti non si sono mai interrotti del tutto e anche oggi i dialoghi sono proseguiti, ma il tempo corre inesorabile: mancano meno di sei ore alla chiusura del mercato e la distanza tra domanda e offerta resta ampia, troppo per immaginare un avvicinamento improvviso. La trattativa, di fatto, appare congelata e difficilmente potrà riaccendersi nelle ultime battute della sessione.

Parallelamente, i dirigenti giallorossi continuano a lavorare sul fronte dello scambio tra Gimenez e Dovbyk, la cui definizione potrebbe cambiare le gerarchie offensive sia della Roma sia del Milan, ma dietro a questa trattativa si cela un silenzioso pessimismo. Le prossime ore si annunciano febbrili e decisive, con le due società pronte a giocarsi le ultime carte in un deadline day che non smette di riservare colpi di scena.