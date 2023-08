Roma, si monitorano le condizioni di Dybala: domani gli esami

Domani esami strumentali per Dybala, rimane in dubbio per il Milan

Per la Roma sarà una vera e propria settimana di fuoco. La fine del mercato si avvicina ed ancora manca l’accordo con il Chelsea per portare Lukaku nella Capitale. Inoltre ci sarà da pensare al match di venerdì, prima della sosta, contro il Milan che ha già dimostrato di essere in grandissima forma. A questo ci sono da aggiungere le condizioni di Dybala.

Roma, come sta Dybala

L’argentino ieri nella sfida contro il Verona ha chiesto il cambio al 68′ per un fastidio all’adduttore destro svolgerà gli esami strumentali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus, ha rassicurato lo staff medico e ha riferito di sentire meno dolore e di non aspettarsi brutte sorprese. La speranza è che si sia fermato in tempo e punta ad essere in campo contro il Milan.