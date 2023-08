Calciomercato Roma, accordo con il Chelsea: triennale per Lukaku

Il Chelsea non può chiedere ulteriori sforzi alla Roma perché i giallorossi si stanno spingendo al limite del Fair Play Finanziario per concludere questo accordo. Ecco la situazione attuale. Ampiamente concordate le cifre del prestito oneroso e il contributo dei Blues al pagamento dello stipendio, mentre Lukaku ha chiesto il taglio dello stipendio, non solo per la prossima stagione ma per i restanti 3 anni del contratto.

Calciomercato Roma, le cifre per Lukaku

Lukaku–Roma: conto alla rovescia. I due club sono ormai in chiusura e la cifra dovrebbe essere di 5 milioni per il prestito oneroso. Ora stanno trattando con l’agente per trovare la quadratura sullo stipendio. Si dovrebbe arrivare a 7,5 milioni netti.