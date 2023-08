Roma, Dybala ci sarà con il Milan? Ecco cosa filtra

Brutta sconfitta per la Roma al Bentegodi contro il Verona per 2-1. Oltre al risultato c’è un’altra notizia che allarma Mourinho e i tifosi in vista del Milan: l’infortunio di Paulo Dybala. La Joya è uscito dal campo al minuto 65 per poi mettersi del ghiaccio sull’aduttore destro.

Le sensazioni in vista del Milan

Quel problema muscolare l’argentino lo ha avuto spesso nell’arco della sua carriera. Venerdì, però, c’è il Milan ed è importante capire se ci sarà o meno il 21 giallorosso. Secondo gli addetti ai lavori filtra ottimismo poiché non dovrebbe essere nulla di grave e Dybala dovrebbe essere quantomeno convocabile. Dagli esami di accertamento delle prossime ore ne sapremo di più.