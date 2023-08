La Roma cade a Verona | Baroni ed i suoi a punteggio pieno

La Roma torna in campo questa volta in trasferta a Verona, contro i ragazzi di Baroni. I giallorossi cercano la vittoria, visto il pareggio della prima giornata ed i ragazzi di Mourinho dovranno dare il massimo. I gialloblù arrivano carichi dalla vittoria contro l’Empoli e, presi dall’entusiasmo, cercheranno di mettere in difficoltà i giallorossi. Il match inizia subito forte, infatti, il Verona passa in vantaggio dopo soli 4′ minuti grazie ad un gol di Duda, dopo un grandissima papera del solito Rui Patricio. La Roma prova subito a reagire con il capitano, Lorenzo Pellegrini, che mette giù il pallone in modo elegante ma spara fuori da pochissimi metri, mancando il pareggio. La squadra di Mourinho, però, insiste creando più occasioni ma con poca concretezza, e nel provare a riprendere il match, il Verona sigla il 2 a 0. Ngonge riparte a campo libero, con la difesa della Roma molto alta, salta Smalling e piazza alle spalle di Rui Patricio. I gialloblù chiudono il primo tempo in ampio vantaggio. Nel secondo tempo pero la trama non cambia, i giallorossi spingono tanto nei primi dieci minuti al punto di trovare il gol che accorcia le distanza con Aouar. Dopo un rimpallo fortunoso con Andrea Belotti, il calciatore francese la mette dentro di testa a porta vuota. 2 a 1. Si scaldano gli animi e la palla corre veloce da entrambi i lati e una giocata veloce dei giallorossi porta l’espulsione di Hien, che si aggrappa alla maglietta di Belotti, diretto verso la porta. E’ il minuto 84. Tanti colpi di scena ma il risultato non cambia, la Roma cade a Verona per 2 a 1. Partenza pessima dei giallorossi che sembrano ancora non aver trovato la quadra tattica, mentre Baroni e i suoi di trovano primi insieme al Milan aspettando le partite di domani.

Verona-Roma, tabellino e risultato (2-1)

Reti: 4′ Duda , Ngonge 45’+3′ , Aouar 56′

Ammoniti: Dybala, Aouar, Dawidowicz, Pellegrini, Baroni (A)

Espulsi: Hien

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda (26′ st Bonazzoli), Doig; Folorunsho; Ngonge, Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Joselito, Saponara, Serdar, Patanè, Cabal, Coppola, Mboula, Cisse, Bonazzoli. All. Baroni

ROMA (3-1-4-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (1′ st El Shaarawy); Cristante; Kristensen (1′ st Spinazzola), Paredes (1′ st Aouar), Pellegrini, Zalewski (6′ st Karsdorp); Dybala (24′ st Solbakken), Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, N’Dicka, Solbakken, Celik, Aouar, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. Conti