A un mese dalla fine del mercato estivo, a Roma si lavora per consegnare nelle mani di Daniele De Rossi una rosa importante e completa. Negli ultimi giorni l’interesse si è spostato sugli esterni, due i nomi che si sono piazzati in pole sulla lista di Ghisolfi.

Roma, due nomi importanti sulla lista di Ghisolfi

La prima scelta dei giallorossi per coprire il lato di destra della difesa resta Raoul Bellanova del Torino. Per la trattativa con il 24enne del Toro che sta nel giro dell’Italia di Spalletti non ci sono ancora grandi accordi, ma la Roma ha intenzioni serie. Non a caso, un paio di giorni fa il procuratore Paolo Busardò ha fatto tappa a Trigoria. L’ostacolo e la richiesta dei granata: 25 milioni di euro. La Roma ha in mente di abbassare la parte cash inserendo nella trattativa il cartellino di Zalewski. Le prossime settimane saranno decisive, anche se Ghisolfi ha pronte due alternative: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria.

La Roma ha puntato anche un altro giocatore: Wesley Gassova, talento del Corinthians. Il giocatore sarebbe perfetto sul lato sinistro dell’attacco. Al tecnicocromani piace molto il brasiliano, perché risponde a tutte le caratteristiche principali: giovane, forte e talentuoso. Su Gassova ci sono diversi estimatori, come per esempio il Nottingham Forest, l’Al-Nassr (che aveva offerto 25 milioni). Il giovane attaccante e pronto per lasciare il Sudamerica in estate dopo aver raccolto nella scorsa stagione 41 presenze condite da 5 gol e 4 assist, la Roma e pronta ad accoglierlo in Serie A. Il cartellino di Wesley Gassova ha un costo ancora contenuto, dato che per acquistarlo dal Corinthians dato che sul contratto che lo lega al club brasiliano fino al 2027 sarebbe presente una clausola da soli 10 milioni di euro per l’Europa.