L’inizio di questa stagione per la Roma, è stato caratterizzato da alti, ma soprattutto da bassi, sia dal punto di vista dei risultati, sia dal punto di vista degli infortuni, che hanno tenuto fermi più di qualche giocatore, obbligando Mourinho a trovare soluzioni sempre diverse in varie zone del campo.

Chris Smalling, a breve il rientro

Nella sconfitta rimediata contro il Milan, Mourinho era stato costretto a sostituire Smalling, a causa di un riacutizzarsi di un problema che lo aveva tormentato anche in estate, e da allora l’inglese non ha più rivisto il campo; inoltre gli infortuni di Kumbulla e Llorente avevano lasciato il tecnico portoghese con due soli giocatori di ruolo in difesa (Mancini e Ndicka), obbligandolo a schierare come centrale Bryan Cristante.

A tranquillizzare l’ambiente giallorosso, sono le notizie che arrivano dall’infermeria: pare infatti che il centrale ex Manchester United abbia quasi totalmente smaltito il problema, e sia pronto a provare a tornare ad allenarsi in gruppo, per esser nuovamente a disposizione della squadra.