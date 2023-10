Leonardo Spinazzola, a causa di un affaticamento muscolare, non è potuto scendere in campo in vista degli impegni con lo Slavia Praga e con l’Inter. Questo problema fa sorgere dubbi sulla presenza del giocatore nella partita della Roma con il Lecce che si giocherà domenica alle 18:00.

L’infermeria

Leonardo Spinazzola, da quanto è stato riportato da Il Tempo, potrebbe aggregarsi ai propri compagni in allenamento già questa settimana, parlando quindi di una possibilità di vederlo giocare domenica contro il Lecce. C’è poi Paulo Dybala, la cui situazione post-infortunio sembrerebbe più rassicurante rispetto a quella di Spinazzola, da quanto è stato rivelato da Il Messaggero.

L’esterno sarà certamente utile nelle partite di ritorno con lo Slavia Praga e nel derby con la Lazio ed è dunque essenziale che il giocatore abbia recuperato del tutto la forma. Tra gli altri giocatori infortunati, Chris Smalling, il quale, per colpa della tendinite, è stato lontano dai campi da gioco per due mesi, sta molto meglio. José Mourinho potrebbe quindi chiedere all’inglese uno sforzo in più per i prossimi impegni della Roma.

Smalling potrebbe infatti recuperare pienamente la forma per la sfida contro la Lazio. Spinazzola, messo in difficoltà dallo stiramento muscolare, invece, dovrà fare altri accertamenti in settimana.