Brutte notizie per Josè Mourinho. E’ arrivata come prevista la pesante sanzione per José Mourinho, che è stato squalificato per 4 giornate per le parole rivolte all’arbitro Anthony Taylor.

Roma, doppia beffa Mou

Inoltre il club giallorosso è stato sanzionato poi per una somma di 55mila euro e disputerà una partita in trasferta con il settore ospiti chiuso. La società giallorossa, ripagherà anche i danni causati dai tifosi alla Puskas Arena dopo la finale persa contro il Siviglia.