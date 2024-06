Per l'estremo difensore serbo in arrivo un rinnovo fino al 2029

Mile Svilar è stato votato dagli stessi tifosi giallorossi come miglior giocatore dell’ultimo mese. Al portiere classe ’99 è stato riconosciuto il grande lavoro fatto, soprattutto per le prestazioni negli ultimi 30 giorni, come quelle contro il Bayer Leverkusen. Non solo i tifosi, anche Daniele De Rossi riconosce il gran valore dell’estremo difensore.

Roma, Svilar una certezza, pronto il rinnovo

Mentre Ghisolfi e tutto lo staff dei giallorossi pensano alla ricostruzione della Roma, tra le poche certezze c’è sicuramente Svilar. Il portiere belga si è guadagnato la piena fiducia della squadra, prendendo il posto di Rui Patricio.

Mile Svilar è legato alla Roma con un contratto fino al 2027 ma la dirigenza è pronto a blindarlo, proponendo un rinnovo.

L’estremo difensore a luglio potrebbe addirittura prolungare fino al 2029 con la Roma. Quest’anno, l’ex Benfica, in tutte le competizioni stagionali dove ha preso parte, ha collezionato 30 presenze di cui 10 senza gol subiti. Un ruolino niente male per un portiere così giovane, ma anche che dall’ex tecnico, Mourinho, aveva avuto pochissimo spazio.

Il portiere giallorosso sarebbe stato messo nel mirino di West Ham e Wolverhampton, tuttavia i capitolini non hanno intenzione di perderlo.