La Roma, nonostante un ricco mercato la scorsa estate, ha delle lacune in alcuni reparti, in particolare in attacco. Ecco allora emergere la priorità per il mercato: cercare più gol. Ranieri è consapevole delle restrizioni imposte dal fair play finanziario ma si è già confrontato con Ghisolfi.

Roma, non solo Lucca, rispunta l’idea Frattesi

Per la prossima stagione si stanno valutando i giocatori presenti e chi potrebbe essere un buon rinforzo in entrata. Shomurodov potrebbe restare con Dovbyk, tanto è vero che ha appena prolungato il contratto fino al 2027. Ma alla coppia si aggiungerà un terzo attaccante centrale. Non è un mistero che alla Roma piaccia Lorenzo Lucca, che attraverso l’ottima stagione con l’Udinese ha conquistato anche la Nazionale. Ma il profilo giusto può arrivare anche dall’estero.

Le ultime voci di mercato danno un possibile nuovo approccio verso Davide Frattesi dell’Inter. La società giallorossa ha provato a strappare Frattesi all’Inter già nella finestra di gennaio, ma ha sbattuto contro il muro del prezzo, eccessivo per un calciatore che all’epoca non si sentiva abbastanza considerato. Oggi Frattesi si è addirittura rivalutato, perciò potrebbe rivelarsi inavvicinabile per una società che deve sistemare i conti.