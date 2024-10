Roma-Torino, probabili formazioni e dove vederla

In un clima che si prospetta infuocato, la Roma scende in campo all’Olimpico in un match che potrebbe far vedere le streghe visto anche il giorno di Halloween. Il tecnico conferma Mancini e Cristante dopo il battibecco avuto nel primo tempo della gara del Franchi.

Roma-Torino, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbik.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Sanabria, Adams.