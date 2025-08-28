La Roma in accelerata per Tsimikas, il Liverpool ha aperto per la cessione in prestito secco, Massara si è messo subito all’opera per la trattativa.

Roma, giornata decisiva per Tsimikas

Il terzino greco è un obiettivo concreto della Roma, che però prima dovrà liberarsi di Salah Eddine per poter affondare il colpo. Sul terzino olandese ci sono diverse squadre tra cui Cagliari e Torino in Italia ma nelle ultime ore si è aggiunta con forza anche la candidatura degli olandesi del PSV.

Il giocatore pronto a sbarcare in capitale, già oggi potrebbe arrivare l’ok definitivo da parte dei Reds. Il passaggio del giocatore greco al club romano si attuerebbe sulla base di un contratto fino al 2029 (1+3). Il club capitolino ha offerto al Liverpool un prestito con diritto di riscatto, mentre i Reds chiedono l’obbligo per dare il via libera all’operazione. I contatti tra le due squadre continueranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva.