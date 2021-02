Roma-Udinese, Fonseca: “Dzeko? Non vi svelo se giocherà o no”

Verso Roma-Udinese

Il lunch-match della 22^ giornata di Serie A è all’Olimpico di Roma, dove i giallorossi affronteranno l’Udinese. La Roma arriva dalla brutta sconfitta all’Allianz Stadium dopo una buona gara, l’Udinese da una serie di 4 risultati positivi. Paulo Fonseca, allenatore della Roma, presenta la sfida in conferenza stampa.

Paulo Fonseca: “Pensiamo solo all’Udinese”

La domanda che tutti si fanno è se Edin Dzeko giocherà. Se le altre volte le risposte del tecnico hanno generato ulteriori polemiche, questa volta non si lascia andare, dichiara: “Se Dzeko sarà titolare contro l’Udinese? Si sta allenando bene, ma vedrete domani la mia scelta”. La Roma dovrà affrontare anche una delicata sfida di Europa League a breve, contro il Braga, ma la concentrazione va alla Serie A, Fonseca dice: “Pensiamo solo alla partita con l’Udinese, poi penseremo al Braga”. Il tecnico portoghese ha dovuto affrontare tante gare importanti senza giocatori essenziali. L’organico del team capitolino ha perso molti elementi, non solo Zaniolo per un lungo stop, anche Pedro, ma su quest’ultimo ci sono buone notizie: “Pedro domani può anche giocare”. In tanti attendono di vedere il ritorno sul campo di El Shaarawy con la maglia della Roma, Fonseca fa sapere: “Non è ancora pronto fisicamente per giocare perché è stato fermo tanto tempo: lavora con noi da sole due settimane. Stiamo lavorando per farlo tornare a breve, ma la condizione non è la migliore per giocare domani. La posizione? Penso sia un esterno, anche perché noi non giochiamo con tre trequartisti. È un giocatore intelligente che si adatterà facilmente al nostro modo di giocare”.