Roma-Verona, le scelte di De Rossi e Baroni | Le formazioni

Esordio in panchina per De Rossi. Scaligeri senza Duda e Lazovic

Prima sulla panchina giallorossa per Daniele De Rossi. Subito cambio modulo per il nuovo tecnico. Linea difensiva a quattro con Huijsen e Llorente al centro della difesa, Karsdorp, sulla destra, e Spinazzola, sulla sinistra. In mezzo al campo Paredes supportato da Bove e Pellegrini. In avanti, ai lati del terminale offensivo, Lukaku, dentro El Shaarawy e Dybala. Tra i pali torna Rui Patricio.

Emergenza per il Verona: assenti Lazovic, Duda e Coppola. Baroni si affida a Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal come quartetto di difesa. Centrocampo con Serdar e Folorunsho, alle spalle di Mboula, Suslo e Saponara sulla trequarti. In avanti il solo Djuric.

Le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.