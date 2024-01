Milan, Pioli aspetta Matic: è davvero l’ex Roma l’acquisto giusto?

Il centrocampista serbo ex Chelsea e Manchester United potrebbe tornare in Italia

Pioli non si nasconde. Il tecnico del Milan, che ieri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con l’Udinese, ha ribadito di voler due acquisti nonostante il ritorno di Matteo Gabbia dal Villareal.

Calciomercato Milan, Pioli chiede due acquisti

Tanti i nomi proposti in difesa e a centrocampo: da Brassier e Chalobah fino ad arrivare a Nemanja Matic, centrocampista ex Roma in uscita dal Rennes e che era arrivato in Francia dopo i problemi con la società giallorossa. Il calciatore sarebbe felice di poter tornare in Italia e vorrebbe un contratto biennale. Questo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”.