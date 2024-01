Calciomercato Milan, spunta la pista Matic a centrocampo | E’ lui il sostituto di Krunic?

Dopo l’addio di Krunic, direzione Fenerbahce insieme a Bonucci e Dzeko, il Milan è a caccia di un sostituto per il centrocampo, che potrebbe arrivare dopo l’acquisto di Terracciano.

Calciomercato Milan, tutto su Matic?

Ed ecco che i rossoneri potrebbero puntare su Nemanja Matic, centrocampista in uscita del Rennes ed ex calciatore della Roma. Il giocatore serbo in questi giorni ha avuto diversi problemi con il club francese e sarebbe contento di tornare in Italia, destinazione gradita al calciatore.