La Roma con Gasperini ha preso una forma diversa e una mentalità vincente. Il tecnico ha impartito mentalità e gioco alla squadra che purtroppo manca ancora di qualche elemento per essere al completo. Ai giallorossi l’unica cosa che manca sono i gol. Gasperini e il suo staff stanno lavorando su questo punto. In capitale è in arrivo il Viktoria Plzen per la sfida di Europa League e si attendono risultati importanti.

Roma-Viktoria Plzen, tutti a disposizione di Gasp

Solo in due occasioni in questa stagione la squadra di Gian Piero Gasperini ha segnato più di una volta in 90 minuti, nelle sfide contro il Nizza e il Verona. Domani, giovedì 23 ottobre, contro il Viktoria Plzen può essere però la serata giusta per le punte per sbloccarsi definitivamente in fase offensiva.

Nel match europeo di domani, Gasperini avrà tutti a disposizione, quindi potrà schierare la formazione che più ritiene opportuna per contrastare i giocatori del Plzen. Domani sera ci sarà anche Paulo Dybala che, fuori da tempo per l’infortunio, non trova il gol da febbraio. In attacco con l’argentino dovrebbe essere confermato Artem Dovbyk. A disposizione e pronti ad entrare in campo sono anche Evan Ferguson, Matias Soulè e Leon Bailey.