Roma-Viktoria Plzen, probabili formazioni e dove vedere la partita

All’Olimpico oggi in scena il match tra Roma-Viktoria Plzen, valido per la terza giornata per la fase a girone unico dell’ Europa League. I giallorossi sfidano oggi, giovedì 23 ottobre, i cechi anch’essi alla ricerca della vittoria.

Roma-Viktoria Plzen, probabili formazioni

La squadra di mister Gasperini è reduce dalla sconfitta interna di campionato contro l’Inter, 1-0 firmato Bonny, e in Europa League si trova al momento in 15esima posizione con appena tre punti, frutto della vittoria dell’esordio contro il Nizza. L’ultima di Europa League, la sfida contro il Lille, ha visto i giallorossi perdere 1-0 dopo un match dominato, ma senza trovare la via del gol.

Il Viktoria Plzeň ha festeggiato la sua prima vittoria stagionale in UEL battendo il Malmö per 3-0. In classifica i cech si trovano sopra la Roma avendo quattro punti nella classifica del girone unico (1 vittoria, 1 pareggio). Ora il Viktoria Plzeň si appresta a giocare la terza partita di Europa League avendo un terzo allenatore diverso, dopo che Martin Hyský ha preso il timone della squadra la settimana scorsa.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky

Dove vedere la partita

La Roma sfiderà il Viktoria Plzen per la terza partita della fase campionato di Europa League oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, il numero 201, o Sky Sport, numero 252.