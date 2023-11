La Juventus Women crolla contro la Roma Women e perdono il primato condiviso in classifica. La competizione tra queste due squadre è ritenuta da molto tempo “la grande sfida della Serie A”. Entrambi i club si sono visti in tale occasione a punteggio pieno, ma le ragazze di Joe Montemurro hanno ceduto la vetta alle giallorosse allenate da Alessandro Spugna; risultato finale 1 a 3.

Juventus-Roma | I momenti salienti

Nei primi minuti di gioco si è visto un notevole equilibrio tra le due compagini. La Roma è passata in vantaggio, subito dopo aver colpito una traversa, al 27’ con un gol di Giugliano e successivamente si è resa molto pericolosa con Haavi, artefice della rete del raddoppio. L’ultima rete giallorossa è stata realizzata a causa di una disattenzione in difesa da parte delle bianconere, Giacinti ha servito un buon pallone per Viens che ha realizzato il terzo gol della Roma. L’unico gol della Juventus è arrivato al terzo minuto della ripresa con Grosso. Dopo la sconfitta della squadra di Montemurro, la Roma si trova solitaria in vetta alla classifica.