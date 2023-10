Ai microfoni di Mediaset, nel post-partita col Celtic, ha parlato Alessio Romagnoli che ha analizzato la vittoria: “Sapevamo che fosse una partita difficile, ma ci tenevamo a vincere per fare un bel passo avanti nel girone. Sappiamo che in campionato non siamo partiti col piede giusto ma dobbiamo tornare ai nostri livelli”. Sul tipo di prestazione ha risposto: “In ogni partita si soffre, è normale, loro erano molto veloci, tecnici, ma anche siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare quello che avevamo l’anno scorso. Abbiamo tutto il tempo e la voglia di mettere a posto le cose”.

Il difensore pensa già al campionato

L’ex Milan ha poi concluso con un riferimento al pessimo avvio in campionato: “Torniamo a roma con la consapevolezza di aver fatto un grande risultato e di avere tante qualità. Ora manca solo di metterle nel campionato”.