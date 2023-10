Match fondamentale in ottica qualificazione per la nazionale rumena, che questa sera ospita l’Andorra all’Arena Națională di Bucarest. Il pareggio ottenuto in Bielorussia complica la questione Euro 2024 per la Romania, costretta a vincere per allontanare Israele, distante solo due punti, terzo, ma con una gara in meno. Di fronte, però, c’è una non imbattibile Andorra, ultima nel girone con soli due punti conquistati. La sfida d’andata, giocata lo scorso marzo, è terminata 0-2 per la nazionale di Iordanescu, con reti di Man e Alibec. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ROMANIA (4-5-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Screciu, Marin, Stanciu, Morutan, Dragus; Mihaila. CT. Iordanescu.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Rubio, Vales, Ortega, Nicolas, Cervos; Rebes, Vales, Fernandez, Alaez; Fernandez. CT. Koldo.