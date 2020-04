Rugby Parisse a Radio Rai

“I francesi hanno reagito tardi. Hanno visto quello che accadeva da noi, ma lo hanno considerato un pericolo lontano. E così, oggi, stiamo vedendo numeri spaventosi di contagi e decessi anche qui in Francia. E il picco deve ancora arrivare“. Così il rugbista azzurro Sergio Parisse, ora in forza al Tolone, ha parlato del difficile momento che il rugby sta vivendo e della situazione coronavirus in Italia e in Francia, dove vive da 15 anni, ai microfoni di Radio 1 Rai.

Rugby Parisse parla delle polemiche tra Italia e Francia

Sulle polemiche fra Italia e Francia in seguito al discusso video trasemesso da Canal Plus sulla Pizza al Coronavirus, Parisse dice: “Fra Italia Francia c’è una rivalità perenne: a partire dal mondiale di calcio 2006, che abbiamo vinto noi in finale, fino fino alle questioni politiche. I francesi sono fatti così, hanno un umorismo completamente diverso dal nostro. Credo che le battute sulla Pizza al coronavirus siano state assolutamente fuoriluogo e credo che loro non abbiano fatto una bella figura, non solo nei nostri confronti ma del mondo in generale”.