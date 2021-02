Definiti i recuperi di Peroni TOP10



È stato definito dalla Federazione Italiana Rugby il calendario dei recuperi degli incontri di Peroni TOP10 non disputati in osservanza del vigente protocollo per la ripresa degli allenamenti e dell’attività agonistica e riprogrammati per per i fine settimana del 20 e 28 febbraio, 6 e 13 marzo e 3 aprile.

Il calendario



• Sabato 20 febbraio

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Padova v HBS Colorno



• Domenica 28 febbraio

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby



• Sabato 6 marzo

Femi-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969



• Domenica 14 marzo

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova



• Sabato 3 aprile

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927