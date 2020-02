Rugby Sei Nazioni, Italia-Scozia 0-17: Cronaca e Tabellino del match

Rugby Sei Nazioni, Italia-Scozia finisce 0-17

Italia Scozia Cronaca Tabellino | L’Italia è stata sconfitta all’Olimpico per 17-0 contro la Scozia nella terza partita del Sei Nazioni 2020. Mete di Hogg al 22′, di Harris al 46′ e di Hasting al ’78. Per la seconda volta gli azzurri in questa edizione del torneo chiudono senza punti sul tabellino. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-5, alla ripresa serve poco alla Scozia per concedere il bis, con la seconda meta al 47′ dopo una serie di attacchi lungo quasi tutta la linea italiana, contrastata efficacemente dai ragazzi di Smith. Non passa nessuno, finché la Scozia non decide di cambiare tattica e prendere un po’ di rincorsa con Harris, che piazza l’ovale dietro la linea italiana. L’unica nota confortante per il XV azzurro fino a quel momento è il solito Hastings, che sbaglia il terzo calcio piazzato sui tre della partita. Al 79′, infine, terza meta, in contropiede, per la Scozia e finalmente Hastings centra i pali. All’orizzonte volteggia il consueto cucchiaio di legno. Notevole, tuttavia, al 53′ una splendida azione italiana: sequenza Hayward-Minozzi con il secondo che taglia e ubriaca gli scozzesi passando l’ovale a Bellini già lanciato. L’azzurro arriva a cinque metri dalla linea di meta, fermato da una difesa avversaria con rinnovata lucidità.

Italia Scozia Cronaca Tabellino

Italia v Scozia 0-17 (0-5)

Marcatori: p.t. 23’ m. Hogg (0-5) ; s.t. 47’ m. Harris (0-10), 79’ m. Hastings tr Hastings (0-17)

Italia: Hayward; Bellini (73’-80’ Bigi), Morisi, Canna, Minozzi; Allan (73’ Bisegni), Braley (59’ Palazzani); Steyn, Negri (44’ Licata), Polledri; Cannone (68’ Lazzaroni), Zanni (44’ Budd); Zilocchi (30’-54’ Riccioni), Bigi (cap) (59’ Zani), Lovotti (59’ Fischetti) allenatore: Smith

Scozia: Hogg (cap); Maitland (67’ McGuigan), Harris (63’ Hutchinson), Johnson, Kinghorn; Hastings, Price (55’ Horne); Bradbury (55’ Fagerson), Watson, Ritchie J.; Cummings (67’ Gilchrist), Toolis; Fagerson (55’ Nel), McInally (60’ Brown), Sutherland (55’ Dell) allenatore: Townsend

arbitro. O’Keefee (Nuova Zelanda)

Assistenti: Raynal (France), Whitehouse (Wales)

TMO: Kitt (England)

Calciatori: Hastings (Scozia) 1/4, Allan (Italia) 0/1

Cartellini: 70’ cartellino giallo a Federico Zani (Italia)

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 54349

Punti conquistati in classifica: Italia 0 – Scozia 4

Player Of The Match: Hamish Watson (Scozia)