Salernitana-Frosinone, le ultimissime dall’Arechi

3-4-2-1 per la Salernitana: assente Couliibaly, c’è Lovato al centro della difesa, confermati Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. In avanti ancora Botheim, Dia parte dalla panchina. Come dichiarato da Di Francesco alla vigilia, in casa Frosinone saranno assenti Harroui, Gelli e Lirola. Per la difesa occhio ad Okoli che potrebbe insidiare la titolarità di uno tra Monterisi e Romagnoli, in avanti, confermato dopo la buona prestazione contro il Sassuolo, dal 1′ l’argentino Soulé.

Le probabili forrmazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Pirola, Gyomber; Mazzocchi, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa