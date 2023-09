Salernitana-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A, nel primo incontro valido per la quinta giornata, la Salernitana affronta il Frosinone. Non una buona partenza per i campani, reduci da due sconfitte consecutive – l’ultima contro il Torino in casa, domenica scorsa – che, al momento, occupano il penultimo posto in classifica con soli due punti e zero vittorie nelle quattro disputate. Diversa, invece, la condizione dei ciociari, a quota 7 punti, miglior partenza dal primo approdo nella massima serie. L’ultimo precedente, risalente all’aprile del 2021, ha visto la Salernitana imporsi sul Frosinone per 1-0, grazie alla rete di Cicerelli .Quella di questa sera sarà la prima sfida in A tra i due club. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30 allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: