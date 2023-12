Inzaghi si affida ancora a Costil tra i pali, ancora fuori Ochoa. Difesa campana con Fazio e Pirola centrali, sostenuti da Daniliuc e Mazzocchi sulle fasce. In mezzo al campo Coulibaly, Legowski e Bohinen. In avanti, alle spalle di Dia, dentro Tchaouna e Candreva. Dalla panchina Ikwuemesi.

Nei rossoneri rientra dalla squalifica Davide Calabria. In difesa confermati Kjaer e Tomori, insieme a Theo Hernandez. In mediana si rivede Bennacer dal 1′, accanto a Reijnders. In avanti, dietro la punta, Giroud, spazio a Loftus-Cheek, supportato sugli esterni da Pulisic e Leao.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Legowski, Bohinen; Tchaouna, Candreva; Dia. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.