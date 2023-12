Dopo l’esordio di Camarda, il Milan è pronto a sfornare nuovi giovani in vista del 2024. Non c’è solo il giovane attaccante però perchè Pioli crede molto nella sua rosa e soprattutto in giovani di prospettiva come Bartesaghi, Simic(andato in gol all’esordio) ma anche in Kevin Zeroli, capitano del Milan Primavera convocato da Pioli per la trasferta di questa sera contro la Salernitana. E non è finita qui però perchè in rampa di lancio c’è anche Chaka Traorè, calciatore ivoriano classe 2004.