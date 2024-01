Salernitana-Roma, le scelte di Inzaghi e De Rossi | Le formazioni

Salernitana, reduce da tre sconfitte consecutive, a caccia di una vittoria per avvicinarsi alla zona salvezza. Seconda sulla panchina giallorossa per De Rossi, chiamato a dare continuità per inseguire l'obiettivo quarto posto.

Non recupera Fazio, al centro del reparto difensivo spazio a Gyomber e Daniliuc, sostenuti da Zanoli e Bradaric sulle corsie laterali. Centrocampo con Basic, Maggiore e Kastanos. In attacco Candreva e Tchaouna, alle spalle di Simy.

Fuori per squalifica Paredes, regia affidata a Cristante, supportato da Bove e Pellegrini in mezzo al campo. In difesa out Spinazzola, dentro Karsdorp sulla fascia destra; al centro Mancini e Llorente, con Kristensen sulla sinistra. In avanti, El Shaarawy e Dybala ai lati della punta, Lukaku. Tra i pali c’è Rui Patricio. Torna Aouar, che si accomoderà in panchina.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Basic, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.