Salernitana Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Con lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana si chiude la ventiquattresima giornata di serie A. Le due squadre sono però divise da ben 15 punti con la Salernitana che è il fanalino di coda del campionato a quota 10, mentre lo Spezia, grazie all’ultimo filotto di risultati (ha vinto 4 delle ultime 5 partite) è riuscito ad arrivare a quota 25, mettendo tra sé e il terz’ultimo posto ben 7 punti di distacco. Thiago Motta non vuole però distrazioni e punta a un’altra vittoria che avvicinerebbe i suoi all’obiettivo stagionale.

Salernitana Spezia, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribery; Mousset

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi

Salernitana Spezia, i precedenti

Questo sarà il primo scontro in serie A tra le due squadre che si giocherà a Salerno. All’andata finì 2-1 per i liguri con i gol di Strelec e Kovalenko che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Simy. L’ultimo scontro all’Arechi, invece, risale a due stagioni fa, in serie B, ancora con lo Spezia vincente per 2-1 grazie alle reti di Luca Mora e Nzola che, anche in quel caso, rimontarono il gol di Gondo.

Salernitana Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).