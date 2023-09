Samardzic: “Non è mai stato un problema di soldi. Sono pronto per una big”

Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista serbo dell’Udinese, è ritornato a parlare del mancato trasferimento all’Inter di quest’estate. Lo ha fatto in un’intervista concessa al magazine SportWeek, in cui ha cercato di porre fine alle polemiche riguardanti la figura e l’operato di suo padre, Mladen, e dell’agente Rafaela Pimenta. Nell’intervista il classe 2002 si dice tranquillo e non turbato dalla situazione venutasi a creare nella sessione del mercato estivo. Il gioiello dei friulani, infati, sembra non risentirne nemmeno in campo, con ottime prestazioni e giocate di alto livello, come il gol contro il Napoli nell’ultima di campionato. Infine, al termine dell’intervista ha dichiarato di essere pronto per fare il salto di qualità e vestire la maglia di un club di prima fascia.

Samardzic, parole al miele per l’Udinese

Durante l’intervista a SportWeek, il centrocampista ha dichiarato di non sentirsi dispiaciuto per il mancato trasferimento all’Inter. “L’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto qui ancora un anno è perfetto per me”.