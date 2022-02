Sampdoria Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventiquattresima giornata di serie A mette di fronte, al Marassi di Genova, Sampdoria e Sassuolo. Le due settimane di sosta sono state una salvezza per i blucerchiati che vengono da una striscia di 6 partite senza vincere (con 4 sconfitte consecutive), compreso l’ultimo derby ligure contro lo Spezia. Neanche il cambio in panchina ha finora sortito gli effetti sperati, ma Giampaolo si augura che questa partita possa essere la svolta. Il Sassuolo prosegue nel suo cammino con 29 punti conquistati fino a questo momento: ma Dionisi può sorridere soprattutto per la chiusura del mercato senza che nessuno dei suoi gioielli sia stato venduto.

Sampdoria Sassuolo, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Rincon, Sensi Thorsby; Candreva; Caputo, Gabbiadini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Traore, Raspadori; Scamacca

Sampdoria Sassuolo, i precedenti

In 8 precedenti a Genova, la Sampdoria è riuscita a vincere soltanto una volta a fronte di 4 successi neroverdi e di 3 pareggi. L’unico successo risale alla stagione 16/17 quando il Sassuolo passò in vantaggio di due reti con Ragusa e Federico Ricci, ma venne rimontato e superato dalla doppietta di Muriel e dal gol di Quagliarella. Lo scorso anno finì per 3-2, ma questa volta per gli ospiti che passarono grazie alle reti di Traorè, Caputo e Berardi, mentre per i blucerchiati andarono a segno Quagliarella e Keita.

Sampdoria Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN