Il Sassuolo ospita il Bologna nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Neroverdi a caccia di una vittoria che manca da tre giornata, l’ultima a San Siro con l’Inter un mese fa; falsinei, pronti a confermare il buon momento, reduci da otto risultati utili consecutivi e un ottavo posto a 14 punti (domenica scorsa, ultima gara disputata, hanno superato il Frosinone in casa per 2-1). L’ultimo precedente al Mapei Stadium, risalente a maggio, è terminato 1-1 con reti di Defrel, per il Sassuolo, e Dominguez, per il Bologna. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: