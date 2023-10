Il Sassuolo ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Gli emiliani, che si trova a pari punti in classifica con in biancocelesti, proveranno il sorpasso contro una squadra davvero difficile da affrontare. Nel primo tempo le squadre si sono per lo più studiate, creando qualche occasione ma nulla di pericoloso, fino al vantaggio di Felipe Anderson che approfitta di un errore difensivo e la mette alle spalle di Consigli. Passano pochi minuti e sempre dai piedi del brasiliano, questa volta con un assist, arriva il secondo gol. A siglarlo è Luis Alberto che su un altro errore difensivo da parte de Sassuolo, raccoglie il pallone e con uno “scavetto” la mette in rete. Si conclude così il primo tempo con il vantaggio biancoceleste.

Grande gestione della Lazio

Nel secondo tempo la trama non cambia. La Lazio muove il pallone e lo gestisce nel migliore dei modi portandosi a casa tre punti importantissimi, in chiave campionato. Superato in classifica il Sassuolo di Dionisi, che questa sera ha sbagliato molto, specialmente nel reparto difensivo tra coperture e svarioni. Ottima, invece, la prestazione dei ragazzi di Sarri.

Sassuolo-Lazio, tabellino e risultato (0-2)

Marcatori: Felipe Anderson (L, 28′), Luis Alberto (L, 35′)

Ammoniti: Pedersen (S, 31′), Rovella (L, 32′), Pedro (L, 44′), Immobile (L, 63′), Luis Alberto (L, 75′), Cataldi (L, 77′).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian, Tressoldi (46′ Erlic), Ferrari, Pedersen (46′ Viña); Boloca, Racic (46′ Thorstvedt); Berardi, Castillejo, Lauriente, Pinamonti.

A disposizione: Pegolo, Theiner, Missori, Mulattieri, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel.

Allenatore: Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (67′ Vecino), Rovella (53′ Cataldi), Luis Alberto (79′ Kamada); Felipe Anderson, Pedro (53′ Zaccagni), Castellanos (80′ Immobile).

A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Isaksen, Hysaj, Basic, Gila.

Allenatore: Sarri.