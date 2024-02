Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

In campo per il recupero della ventunesima giornata al Mapei Stadium.

Recupero della ventunesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli. Non un buon momento per entrambe le formazioni. Da una parte i neroverdi, reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli, con conseguente esonero di Dionisi, che occupano la quartultima posizione, a pari punti con Verona e Cagliari. Proprio i sardi hanno fermato i partenopei nell’ultima uscita. I campioni d’Italia in carica mancano la vittoria da tre giornate, in cui hanno portato a casa soltanto due punti. La gara d’andata, disputata ad agosto, è terminata 2-0 per il Napoli. Il match, in programma mercoledì alle 18, sarà visibile su DAZN.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: