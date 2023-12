Sassuolo-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il Sassuolo per evitare di cadere nella zona calda, la Roma per inseguire l'obiettivo Champions

Sassuolo e Roma si danno appuntamento domani alle 18. La squadra di Dionisi tornata alla vittoria nel precedente turno contro l’Empoli dopo un periodo delicato, cerca di tenere il passo e ottenere altri punti per allontanarsi dalla zona calda. La squadra di Josè Mourinho invece, dopo il deludente pareggio nella gara di Europa League contro il Servette, cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato per continuare ad inseguire l’obiettivo Champions. Il match, in programma domenica alle 18 al Mapei Stadium, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Josè Mourinho.