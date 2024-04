Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni

Sassuolo–Udinese, sfida importante tra due compagini in cerca di conferme e punti per la classifica. I neroverdi puntano in attacco su Pinamonti, dietro il centravanti ex Inter agiranno Defrel, Thorstvedt e Laurientè. L’Udinese punta forte su Lucca, bomber nel giro della nazionale azzurra a caccia di conferme.

Sassuolo-Udinese, le formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.