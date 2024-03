Schedina prossima giornata Serie A

Dopo un’altra settimana di grande calcio affollata di eventi europei che hanno visto coinvolte tra le tante big anche diverse squadre di Serie A, la massima serie italiana si prepara ad offrire uno spettacolo senza precedenti con l’avvicinarsi della 29° giornata, in programma tra il 15 e il 17 marzo 2024. Le sfide in calendario promettono emozioni e colpi di scena che potrebbero influenzare significativamente la classifica finale.

Prima di dare uno sguardo approfondito alle prossime partite, tuttavia, è importante guardare la situazione attuale della classifica che vede l’Inter alla guida con 75 punti, seguita dal Milan a 59 che ha appena messo a punto il sorpasso alla Juventus che è scivolata in terza posizione a 58. Bologna, Roma e Atalanta occupano le restanti posizioni europee, mentre il Napoli si trova a soli tre punti dalla zona che conta. In fondo alla classifica, Frosinone, Sassuolo e Salernitana lottano per evitare la retrocessione: se per i campani la situazione appare disperata, Sassuolo e Frosinone rispettivamente con 23 e 24 punti possono sperare di risalire la china anche perché dall’Udinese in tredicesima posizione distano soli due e tre punti.

Alla luce di quanto visto finora analizziamo subito le partite in programma e la situazione attuale delle squadre attenzionando i pronostici totocalcio per capire cosa possiamo aspettarci dalle squadre in campo:

15 marzo ore 20.45 – Empoli vs Bologna

La giornata si apre con un’interessante sfida tra Empoli e Bologna. I padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi per ottenere una posizione più sicura in classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione e per farlo cercheranno di sfruttare il fattore campo. L’avversaria in campo, il Bologna di Thiago Motta, non si lascerà intimorire facilmente e cercherà a sua volta di conquistare i tre punti utili per mantenere la quarta posizione e la distanza dalla Roma.

16 marzo ore 15 – Monza vs Cagliari

Nel primo turno del 16 marzo, il Monza ospita il Cagliari. Mentre i sardi sono impegnati nella lotta per evitare la retrocessione e ogni punto sarà cruciale per il loro obiettivo di rimanere in Serie A, il Monza staziona in una zona più tranquilla della classifica, ma deve fare attenzione a salire e non scendere. Si prevede una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

16 marzo ore 15 – Udinese vs Torino

Allo stesso orario, l’Udinese affronta il Torino in sfida simile che vede i padroni di casa in tredicesima posizione, ma a soli tre punti dalla zona retrocessione, e il Torino alle spalle del Monza in bilico tra la parte sicura della classifica e quella meno confortevole.

16 marzo ore 18 – Salernitana vs Lecce

Sebbene il Lecce sia in zona rossa, a rischio retrocessione, la trasferta di questa settimana sarà sul campo della Salernitana, ultima in classifica con soli 14 punti, quasi dieci meno del Sassuolo che la precede. I tre punti in palio in questa partita sono dunque fondamentali per il Lecce che vuole risalire la classifica e scampare il rischio retrocessione.

16 marzo ore 20.45 – Frosinone vs Lazio

Il sabato di Serie A si conclude allo Stadio Benito Stirpe con il Frosinone che ospita la Lazio. Il Frosinone cercherà di ottenere una vittoria fondamentale per la sua lotta contro la retrocessione, ma la Lazio di Sarri sarà determinata a conquistare i tre punti per continuare la sua corsa verso le posizioni di vertice della classifica, specie vista la delusione dell’ eliminazione dalla Champions League .

17 marzo ore 15 – Verona vs Milan

Il Verona sfida il Milan in un incontro che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa al titolo. Il Milan cercherà di conquistare i tre punti per rimanere in corsa con la Juventus per il secondo posto, mentre il Verona proverà a ottenere un risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

17 marzo ore 18 – Atalanta vs Fiorentina

L’Atalanta ospita la Fiorentina in un match che potrebbe avere delle ripercussioni sulla corsa europea. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto nelle posizioni che contano della classifica e cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per i loro obiettivi di stagione.

17 marzo ore 18 – Roma vs Sassuolo

Allo Stadio Olimpico di Roma i padroni di casa cercheranno i tre punti per rimanere in corsa per il piazzamento europeo: la partita è alla loro portata considerando che il Sassuolo è attualmente in penultima posizione in piena zona retrocessione e il fattore casa svolgerà un ruolo fondamentale per il buon esito del match.

17 marzo ore 20.45 – Inter vs Napoli

La giornata si conclude con il big match tra Inter e Napoli: si prospetta una dura prova per i partenopei che, dall’arrivo di Calzona , hanno ripreso a ottenere risultati utili, ma ora si trovano ad affrontare la prima della classe. Si prevede una partita emozionante e ricca di colpi di scena, ma l’Inter di Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rovinare il suo record di imbattibilità…

La 29° giornata di Serie A si annuncia avvincente e ricca di spunti interessanti. Le squadre daranno il massimo per conquistare punti fondamentali per i propri obiettivi di stagione, e i tifosi potranno godersi uno spettacolo di alto livello. Con la corsa al titolo e alla salvezza che si fa sempre più serrata, ogni partita diventa cruciale e ogni punto guadagnato potrebbe fare la differenza alla fine della stagione.