Scommesse sportive, nel 2022 puntati 1,4 trilioni: 730 mld solo sul calcio

Il mercato delle scommesse sportive è in continua crescita. In questo articolo si vedrà quali sono i fattori che stanno contribuendo maggiormente a questo fenomeno e le previsioni per il futuro, con particolare attenzione verso il panorama italiano e la Serie A.

Il boom delle scommesse sportive nel 2022

In base a quanto emerso dal report annuale di Sportradar, “Betting Corruption and Match-fixing in 2022” , il fatturato mondiale delle scommesse sportive nel 2022

ha raggiunto la cifra record di 1,41 trilioni di euro, di cui 730 miliardi ricavati solo dal calcio. Su ciascuna partita di serie A, mediamente, sono stati puntati 89 milioni di euro.

La Serie A italiana si trova nella top 10 dei campionati più scommessi: sul podio la Champions League (225 milioni di euro), seguita dalla Premier League inglese (202 milioni) e dalla Nfl (138 milioni). Quarto posto per la Premier League indiana (135 milioni), quinto per la Liga spagnola (95 milioni).

Il motivo di una crescita tanto rapida è da ricercare in una serie di fattori, tra cui la diffusione capillare di internet e dei dispositivi mobili, che ha reso molto più semplice scommettere su eventi sportivi, ma anche la maggiore disponibilità di informazioni, grazie alla diffusione di siti web specializzati in questo settore, oltre che dei social media. Oggi gli operatori che permettono di scommettere online su calcio e altri sport sono moltissimi, e tutti offrono una vasta gamma di mercati e quote, nonché bonus e promozioni esclusive.

Scommesse sportive sulla Serie A

La squadra più in forma in Serie A attualmente è di gran lunga l’Inter, che con la vittoria nel derby di Milano ha dato ulteriore conferma del proprio stato di forma.

Ulteriore dimostrazione di ciò è l’enorme differenza in termini di quote e di divisione degli scommettitori: su Planetwin365, per esempio, la vittoria dei nerazzurri era quotata a 2.12 contro il 3.46 di quella del Milan, con oltre il 44% degli scommettitori ad aver puntato sulla vittoria secca dell’Inter.