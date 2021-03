Sir Safety Conad Perugia vince gara 1 della serie di semifinale playoff contro Vero Volley Monza

Partita altalenante, durata due ore, con momenti di grande gioco e altri più lenti. La sblocca l’ace di Leon.

Perugia prima costretta a rincorrere, poi brava a reagire ed a portarsi a condurre, poi sul 20-16 nel quarto rimontata dai brianzoli che rimandano il verdetto al tie break, poi ancora capace di tirarsi su nel quinto con carattere e voglia di vincere.

In un match per larghi tratti equilibrato, Perugia vince anche nei numeri con 9 ace (5 di Leon) contro 6 di Monza, ricevendo meglio (54% di positiva contro 46%) ed attaccando meglio (54% di squadra contro 51%) e con 10 muri vincenti (4 di Russo) contro 8.

Tre i Block Devils in doppia cifra, il best scorer del match Leon (25 punti a referto), Plotnytskyi che ne mette 12 e Solè che chiude con 10. Buoni ingressi dalla panchina a gara in corso per Russo e per Muzaj (9 punti con il 67% sotto rete), ma l’Mvp meritatissimo di questa partita è tutto di Max Colaci. Il libero bianconero si conferma inossidabile in seconda linea dove tiene alla grande in ricezione (67% di positiva) e dove tira su anche la polvere in difesa, ma si dimostra anche una guida in campo per i compagni soprattutto nei momenti difficili.

La serie si sposta ora a Monza per gara 2 in programma mercoledì 31 marzo alle ore 18:00.



Le dichiarazioni di Filippo Lanza della Vero Volley Monza: “Abbiamo fatto un’ottima partita, giocando bene e rimanendo saldi nel punto a punto. Quando Perugia ingrana in battuta è complicato, ma abbiamo saputo sfruttare le nostre occasioni. Ora li aspettiamo in casa nostra con questa intensità”.



Tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-2

Parziali: 21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 3, Ter Horst 9, Ricci 2, Solè 10, Leon 25, Plotnytskyi 12, Colaci (libero), Russo 8, Zimmermann, Piccinelli, Muzaj 9, Vernon-Evans. N.e.: Atanasijevic, Biglino (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Lagumdzija 22, Galassi 8, Beretta 2, Dzavoronok 22, Lanza 13, Federici (libero), Holt 6, Ramirez Pita, Calligaro, Davyskiba. N.e.: Falgari, Brunetti (libero), Poreba. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Giuseppe Curto

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 9 ace, 54% ric. pos., 24% ric. prf., 54% att., 10 muri. MONZA: 19 b.s., 6 ace, 46% ric. pos., 25% ric. prf., 51% att., 8 muri.