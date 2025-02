Senza gol: 0-0 al Via del Mare tra Lecce e Bologna

Pari senza gol al Via del Mare. Lecce più pericolo nella prima frazione di gara, Bologna nel secondo. I salentini allungano sulla zona rossa della classifica, momentaneamente occupata dal Parma, con un vantaggio di quattro lunghezze. Felsinei che agganciano il Milan a 38.

Lecce – Bologna, i miracoli di Skorupski

Senza reti la prima parte di gara. Possesso palla per il Bologna, ma è il Lecce a rendersi più pericoloso. La più grande al diciottesimo. Palla brutta persa di impostazione dai Felsinei con Pierotti che si lancia verso la porta puntando Skorupski; il polacco si fa cogliere impreparato e respingere miracolosamente sul tiro dell’argentino. Pronta la risposta in ribattuta di Helgason, che trova ancora una risposta straordinaria dell’estremo difensore polacco.

Lecce – Bologna, Dallinga ci prova nel finale

Una ripresa che vede gli ospiti reagire diversamente. I rossoblù provano ad attaccare con maggiore concretezza, ma accade tutto nel finale. Rete annullata a Dallinga per fuorigioco al minuto numero ottantasette. Nel recupero è sempre l’olandese, che cogli un cross dalla sinistra, a impensierire Falcone, che la inchioda e salva il risultato. Termina in parità e senza reti la gara del Via Del Mare.