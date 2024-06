Serbia-Inghilterra, probabili formazioni e dove vederla

L’Inghilterra è una delle favoritissime alla vittoria finale e il girone sembra essere abbordabile ma la prima partita con la Serbia non è da sottovalutare. Da quando quest’ultima è diventato uno stato indipendente nel 2006, è la prima volta che affronta gli inglesi in una competizione ufficiale. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay domenica 16 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Serbia-Inghilterra

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Velijkovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic, Samardzic; Vlahovic. All. Stojkovic

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. All. Southgate