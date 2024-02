Serie A a confronto: male Napoli e Roma. L’Inter domina a +13

Il confronto tra la classifica di Serie A di questa stagione e di quella precedente, in attesa del posticipo di questa sera all’Allianz Stadium che chiuderà la 24° giornata. L’Inter è sempre più capolista dopo la vittoria nella pericolosa trasferta all’Olimpico di Roma, e ha 13 punti in più rispetto al suo percorso dell’anno scorso. Il saldo è in positivo anche per il Milan: si trova a un punto dal secondo posto della Juventus, che deve ancora giocare stasera contro l’Udinese, e ha 5 punti in più rispetto alla passata stagione. Incredibile è la differenza del Napoli, la classifica recita nono posto e il paragone con l’anno dello scudetto è impietoso: -27. Malissimo anche l’altra squadra campana della Serie A: la Salernitana si trova all’ultimo posto, e ha appena esonerato Filippo Inzaghi per ingaggiare Fabio Liverani in una corsa salvezza che si fa molto complicata. Il confronto con la scorsa stagione dice -11.

La differenza punti di tutte le squadre

*Inter 60 (23 partite) (+13 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 53 (23) (+6)

Milan 52 (24) (+5)

*Atalanta 42 (23) (+1)

*Bologna 39 (23) (+7)

Roma 38 (24) (-6)

*Fiorentina 37 (23) (+12)

*Lazio 37 (23) (-5)

*Napoli 35 (23) (-27)

*Torino 33 (23) (+2)

Monza 30 (24) (+1)

Genoa 29 (24) (in Serie B)

Lecce 24 (24) (-3)

*Frosinone 23 (24) (in Serie B)

Empoli 21 (24) (-7)

*Sassuolo 20 (23) (-4)

*Udinese 19 (23) (-11)

Hellas Verona 19 (24) (+2)

Cagliari 18 (24) (in Serie B)

Salernitana 13 (24) (-11)

*=Confronto con le prime 23 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione